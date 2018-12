Estas fueron las canciones que Bohemian Rhapsody superó

1.600 millones de streams, o sea, 1.600 millones de reproducciones en las plataformas digitales; ese es el reconocimiento que ahora tiene Bohemian Rhapsody, convirtiéndose en la canción del siglo XX más escuchada en estos servicios de música.

El dato lo dio a conocer Universal Music Group, que señaló que el popular tema de Queen también es la canción de rock clásico con más streams.

“La canción original y el video oficial de Bohemian Rhapsody, tomados del álbum seminal de Queen A Night At The Opera en 1975, superaron los 1.600 millones de streams a nivel mundial en los principales servicios de streaming”.

Según la disquera, después de 40 años de su primera grabación, se han encargado de seguirle mostrando al mundo esta canción de diferentes maneras y el nuevo récord es el resultado de ese trabajo.

“Bohemian Rhapsody se cita regularmente como una de las mejores canciones jamás grabadas. En 2004, la incorporaron al Salón de la Fama de los Grammy y la interpretación vocal de Freddie Mercury fue nombrada por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor de la historia del rock”, dijo Universal Music Group por medio de un comunicado.

Brian May, el guitarrista que muchos conocieron por medio de la película que retrata al grupo y sus éxitos, dijo: “Muy feliz de que nuestra música siga fluyendo al máximo”.

Según Billboard, los streams se recogen desde diferentes plataformas digitales, entre ellas, Deezer, Apple Music y Spotify.

Además, indicó que las demás canciones de rock que le siguen al tema de Queen, en el grupo de las canciones de rock clásico del siglo XX con más reproducciones en esos servicios, son: Smells like teen spirit, de Nirvana; Sweet child o’mine y November rain, de Guns and Roses y Take on me, de a-ha’s: