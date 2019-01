Escuche las nuevas canciones de Ariana Grande, Carlos Vives, Yatra, Reik y más

Las Ganas de Greeicy

Esta joven colombiana comienza el año con esta nueva canción que ella misma compuso. Se llama Ganas, un tema que centra su historia en la decisión de las mujeres en tomar la iniciativa a la hora de revelarle a cualquier chico que le gusta: “Desde hace rato estoy notando que no te atreves a hablarme. Si tú supieras cuánto me gusta que yo te piense y tú no me buscas y por eso me acerqué”.

La composición fue producida por Mosty, Crissin y Juan Jhail, que determinan el sonido pop/fusión y matices urbanos. El video fue grabado en Curazao.