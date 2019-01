Se conoce la banda que completa el cartel del Estéreo Picnic

Tal y como estaba anunciado, este martes el Festival Estéreo Picnic anunció el grupo que faltaba para completar el cartel de tres días que se vivirán en abril de este año en Bogotá.

Se trata de la agrupación Foals, la banda inglesa de indie rock que ya ha estado en el país y que cuenta con un buen número de seguidores nacionales.

El grupo llegará a Bogotá con un recién desempacado nuevo disco llamado Everything Not Saved Will Be Lost-Part 1 que lanzarán en marzo.

Las buenas relaciones de la banda con Colombia comenzaron en 2011 cuando abrieron el concierto de Red Hot Chilli Peppers en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Luego regresaron al Estéreo Picnic de 2013. También estuvieron en Medellín en el Breakfest de 2015.