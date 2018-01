Cante a todo pulmón con los conciertos de este año

Olga Jiménez es una coleccionista, no de cómics, discos, estampillas ni monedas. Ella atesora boletas de conciertos, más que las entradas físicas –que conserva en una urna de cristal– guarda las experiencias. “Ir a un espectáculo es multiplicar la emoción que despierta mi canción favorita al escucharla en vivo, es toda una fiesta, y desde hace unos años lo convertí en mi estilo de vida. No me importa invertir en cada show por que sé que la experiencia lo vale”, cuenta.

En octubre del año pasado, por ejemplo, Olga tenía todo listo, entradas, hospedaje y boletos de avión para asistir al concierto de Paul McCartney. Ese mismo que intempestivamente se canceló. Si bien es cierto que Colombia se ha ganado el espacio en las giras de grandes artistas como Madonna, U2, Beyoncé, Maroon 5, Ed Sheeran y Bruno Mars, también se han dejado de hacer conciertos como los del exbeatle, Franco de Vita o Miguel Bosé en años anteriores y no todas las giras latinoamericanas incluyen al país (ver lista abajo).

Para Mauricio Pérez, presentador de Musinet, Colombia, y en especial Medellín, “es un público difícil que históricamente ha preferido gastarse el dinero en una rumba de fin de semana que invertirlo en un concierto y que además espera a ganarse las boletas rifadas en las emisoras”. Añade que eso sucede porque no se alcanza a visualizar el precio de una boleta comparado con la magnitud del artista y el valor y las características de los montajes que traen. Es un tema de formación de público que apenas va en proceso.

Lo que viene para 2018

En esa evolución de los espectadores, este 2018 pinta como un año interesante para los conciertos en vivo. La respuesta del público será clave para que aumente la oferta de shows.

1. Depeche mode y su Global Spirit Tour

La voz de Dave Gahan no se escuchaba en Colombia hacía 8 años y medio. Los británicos regresarán al país en esta gira. El concierto está programado en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, el próximo 16 de marzo. También pasarán por México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Boletería en Primera fila

2. Radiohead conocerá Colombia

Thom Yorke y sus amigos se presentarán en el Soundhearts Festival en la capital colombiana, en una gira que también los llevará a Argentina, Perú y Brasil. El concierto será el 25 de abril de este año en el Parque Deportivo 222 de Bogotá. Boletería en Primera fila

3. Enrique Bunbury, ex tour 17-18

Bunbury regresa a Colombia con su banda de rock. El 10 de febrero se presentará en el Teatro Metropolitano de Medellín, al día siguiente en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Entradas en Tu Boleta.

4. Joaquín Sabina y Lo niego todo

El cantautor español llega a Medellín (30 de enero) y Bogotá (1 de febrero) para presentar su decimoctavo disco de estudio, Lo niego todo. Tiquetes en Tu Boleta

5. Chayanne regresa de gira al país

El cantante boricua anunció dos conciertos en Colombia para este 2018. Uno será en Barranquilla en el Centro de Eventos Puerta de Oro el 3 de mayo y otro en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá el 5 de mayo. Entradas en Tu Boleta

Otros conciertos

23 y 24 de enero la banda Rhapsody en Medellín y Cali

28 de enero, las hermanas Ibeyi: Ash en Bogotá

17 de febrero el Festival Jamming 2018 (Fabulosos Cadillacs, Residente, etc) en Chía

9 y 10 de marzo - Vetusta Morla en Bogotá y Medellín

10 de marzo - Queens of the Stone Age en Bogotá

23, 24 y 25 de marzo será el Estéreo Picnic (The killers, Lana del Rey y Gorrilaz, etc) en Bogotá

2 y 3 de abril el español Pablo Alborán en Medellín y Bogotá

5 y 6 de abril el cantautor Jorge Drexler en Bogotá y Medellín.

Ellos recorrerán el continente sin pasar por Colombia

Katy Perry y su Witness: The Tour visitará Chile, Argentina, Brasil y Perú del 8 al 21 de marzo.

Phil Collins, desde el 22 de febrero hasta el 23 de marzo, visitará México, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Puerto Rico.

Foo Fighters, del 25 de febrero al 7 de marzo, darán cinco conciertos en Brasil y uno en Argentina.

Pearl Jam, visitarán del 16 al 29 de marzo Chile, Argentina y Brasil.

Niall Horan (Exintegrante de One Direction) estará del 4 al 14 de Julio en Chile, Argentina, Brasil y México.

Otro ex de One Direction, Harry Styles, visitará del 23 de mayo al 2 de junio Argentina, Chile, Brasil y México.

Laura Pausini tiene gira del 31 de julio al 25 de agosto en México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Brasil.