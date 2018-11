Darle música y letra a la voz de otro

Diamonds - Rihanna

Hizo parte del álbum Unapologetic de Rihanna y fue escrito por Sia. Alcanzó el puesto #1 en Billboard.



You Are Not Alone - M. Jackson

R. Kelly fue el responsable de este éxito de Michael Jackson. Fue nominado a Canción del Año en los Grammys de 1996.



Love Yourself - Justin Bieber

Este artista tuvo varios compositores invitados en su álbum. Ed Sheeran, con Love Yourself, y Julia Michaels con Sorry.



Woman In Love - Barbra Streisand

Los hermanos Gibb, conocidos como The Bee Gees, compusieron para divas como Tina Turner y Barbra Streisand.