Cartel de lujo para despeinarse en Altavoz

ELECTRIC MISTAKES El grupo bogotano de rock alternativo estrenó el sencillo John junto a Árbol de Ojos en julio de 2018. lORD PERT Su propuesta musical está basada en el hip hop pero integra rap, reggae y dance hall. ANACRYPTIC El grupo se fundó en Medellín en 2012. Su eje musical es el TechnicalDeath y el Brutal Death Metal. EL C. ROCKSTEADY Y LA TRIPULACIÓN El grupo de Caldas (Antioquia) quiere revivir el ska jamaiquino de los 70.

Sobredosis, Puerquerama, Agresores, Inspector Cluzo, Radio Calavera, El Mató a un Policía Motorizado, P-Ne, The Adicts, La Doble A y Papa Roach.

Vientre, Distracción, Released Minds, Pressive, Nix, Judge, Witchtrap, Hidravenosa, Ángeles del Infierno, Anacryptic y Six Feet Under.

Desde la nostalgia, Altavoz quiso volver a traer a The Adicts y hacerla parte de su edición número 15. Además de su historia de 40 años tocando punk sobre el escenario, se convirtió en una de las bandas más recordadas del evento desde su presentación en Medellín en 2011. Con una estética compuesta por sombreros negros, maquillaje y trajes blancos, el grupo de Keith ‘Monkey’ Warren , Mel Ellis , Pete Dee Davison y Michael ‘Kid Dee’ Davison regresa al festival con su conformación original.

Esta californiana, liderada en la voz por Greg Lee y Alex Désert, propone una mezcla entre ska, reggae y rocksteady. El grupo dio sus primeros pasos cuando apenas se asomaba la década de los noventa y llega por primera vez a Altavoz casi 30 años desde el momento en el que se creó. Su conformación no ha sido siempre la misma, pero canciones como Goodbye Street, Prison Of Love y The Region siguen vigentes en su repertorio. Ellos se encargarán de cerrar el primer día de festival, este sábado.