El video con más “dislikes” de la historia de Youtube es de Youtube

Pretendía ser el más popular pero por los resultados se lleva el podio al video con menos aprobación de la historia de Youtube. Lo curioso es que lo hizo la misma plataforma.

Los YouTube Rewind resumen los temas y los acontecimientos más importantes del año en la plataforma. El de este año logró la cifra de 11 millones de “dislikes” (no me gusta) contra los 2.2 millones de “likes” (me gusta).

Con esta cifra Youtube Rewind 2018 supera el videoclip Baby de Justin Bieber que tiene 9.9 millones de “no me gusta”.