Fonseca sinfónico suena este miércoles en el Metropolitano

“Arrancamos con esto hace como cuatro años, es un espectáculo que tiene una mística especial, son versiones muy distintas de las canciones que encajan en el ambiente sinfónico, que es muy diferente a lo que hago, me la gozo mucho porque puedo hablar y contar las historias de cada una de las canciones, cómo nacieron, qué fue lo que me inspiró, es un momento muy bonito para compartir con la gente”.

“Feliz de llevarlo por primera vez a Medellín, para mí este show es muy especial, es una idea que se convirtió en una muy importante en mi carrera. Desde que grabamos ese álbum con la Sinfónica hemos tenido la posibilidad de llevarlo a otras ciudades y me parece lo máximo tenerlo en el Teatro Metropolitano con la orquesta local, con la Filarmónica. Desde la semana pasada comenzaron los ensayos con Paul Dury, que siempre ha sido el director en estos proyectos, sé que hay tremenda orquesta y allá estaremos acompañados por el coro de Cecilia Espinosa”.

Al lado de Carlos Vives, Juanes, Shakira, J Balvin y Maluma es uno de los artistas colombianos más internacionales. Su versatilidad musical le ha abierto puertas que otros no han podido alcanzar.

El álbum Agustín ya recibió triple disco de Platino. ¿Lo sorprende que con tan poco tiempo ya haya alcanzado este reconocimiento?

“Ese día en el Megaland fue bonito porque llevaba más de tres años sin ir al festival y reencontrarme con ese público y ver cómo la gente cantaba las nuevas canciones fue emocionante, además recibir de parte de Sony el reconocimiento fue fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que Agustín lleva poco tiempo en el mercado”.

En ese disco se toma licencias en el tema de fusiones y experimentación...

“Trabajé con 11 productores, escribí con mucha gente, fue un álbum en el que estuve viajando mucho, buscando canciones y sonidos, de ahí la variedad de géneros, de temas. Siempre me ha gustado trabajar así en mis discos, sin duda alguna Agustín es al que más vueltas le he dado con distintos sonidos y escenarios”.

¿De dónde nace esa tendencia de estar explorando y fusionando ritmos?

“Es lo que me gusta hacer, me dejo influenciar por los ritmos que voy conociendo y me van gustando, tomo prestados elementos de músicas que voy oyendo, que se convierten en parte de la banda sonora de mi vida, para incluirlos en lo que hago, en lo que soy y de ahí salen esas mezclas”.

¿En 2019 seguirá de gira o se tomará un receso?

“Será un año para seguir tocando, grabaremos la gira por Colombia, vamos a hacer la segunda parte del tour por Estados Unidos, ya hicimos la costa Este, ahora sigue Texas y el Oeste, y después Europa.

Hay muchos planes, también aparece Centroamérica y México. La idea es seguir haciendo música”.

¿Cómo vive esta temporada de Navidad y Año Nuevo?

“Es el momento de parar, de cerrar el año, de reflexionar, de estar con la familia y los amigos, de descansar. Diciembre es un espacio para relajarnos y recargar baterías y arrancar de nuevo” .