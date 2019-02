Childish Gambino y Lady Gaga, triunfadores en los Grammy

El artista no estuvo en la ceremonia como protesta por la discriminación que siente el mundo del rap en las máximas categorías de estos premios. No tendrá mucho que decir este año cuando Grabación del año y Canción del año fue para él y el Álbum del año para un disco country, del de Kacey Musgraves.

Childish Gambino fue el gran ganador de la noche por su polémica y contestataria canción This is America , ganó Grabación del año, Mejor video, Mejor interpretación rap y Canción del año.

Entre las presentaciones más destacadas estuvieron Lady Gaga y su interpretación de Shallow, Shawn Mendes con Miley Cyrus cantando In my blood, Jennifer López con el homenaje a Montown Records.

Por medio de un segmento de la gala que enlazó diferentes canciones en una única actuación, López fue la protagonista de un homenaje a Motown para celebrar las seis décadas de vida de la compañía en la que triunfaron leyendas como Marvin Gaye o Stevie Wonder.

Con un elegante vestido de brillantes y plumas y acompañada por una lujosa orquesta al puro estilo Motown, López abordó temas como Please Mr. Postman de The Marvelettes, ABC de The Jackson 5 o My Girl de The Temptations.

La acompañaron en el escenario Smokey Robinson, toda una figura del sello Motown, también Alicia Keys quien además fue la presentadora de la noche.