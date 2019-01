“Un homenaje sincero, a mi estilo”: Juanes

Para Juanes, el habitual instrumento de reyes de festivales en Valledupar no le es ajeno. Su primer acordeón se lo regaló su papá, “cuando yo estaba muy chiquito, empecé a aprender a tocarlo pero luego me lo robaron en la casa y nunca volví a él”.

Entonces estuvo la guitarra y no hubo vuelta atrás. “En 1997, cuando comencé mi carrera como solista, me conecté con este género como aficionado. Me gustaban demasiado Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta, también Carlos Vives y luego Silvestre Dangond, no hay una fiesta en la que no termine cantando vallenatos porque me da mucha alegría”. Y enfatiza: “yo pongo un vallenato y me provoca ponerme feliz, ¿me entiendes?”

Para él, La Plata es un homenaje hacia este ritmo, Patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, según lo declaró la Unesco en 2015.

Musicalmente, la canción tiene el sabor de la provincia de Valledupar, “con los productores, Andrés Torres y Mauricio Rengifo estábamos buscando hilos sonoros del vallenato, ese con más cuerdas en sus orígenes y por ahí nos fuimos con la guitarra”.

En esta melodía no solo está presente esa guitarra como referente de la tradición, hay un detalle en la cadencia de la voz de Juanes que se acerca a la armonía del vallenatero, “es que tengo como el espíritu para interpretar ese tipo de tono. Al momento de grabar nos quisimos ir por la parranda, cantarla como si estuviéramos emparrandados con los amigos. Eso recoge el espíritu de la canción”.

Para este sencillo, Juanes invitó a Lalo Ebratt, un samario que hace parte de la banda Trapical Minds y que le da su toque futurista. “Lalo tiene un lenguaje muy particular para su rap, es muy divertido y se lo dio a la canción. Siempre lo ves en redes hablando del futuro y de ahí salió lo del vallenato 2035, lo dijo a manera de broma y se quedó”.