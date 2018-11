Charly García desde los ojos de Julieta Venegas

Muchas veces nadie entiende mejor a una persona que la que se dedica, día a día, a su misma labor. El hilo conductor de BIOS, vidas que marcaron la tuya, es precisamente ese: un músico narrando la vida de otro músico.

El primer episodio de esta serie de documentales será acerca de Charly García y la artista invitada para recorrer con él su discografía, su carrera y un poco de su vida personal es Julieta Venegas. Pronto vendrán otros capítulos dedicados al mexicano Alex Lora (El Tri) y al argentino Gustavo Cerati.

EL COLOMBIANO habló con la cantante mexicana para conocer cómo fue su experiencia junto a este ídolo argentino del rock. El programa de dos horas saldrá al aire el 11 de noviembre a las 9:00 p.m. en National Geographic.

¿Qué influencias recibió de Charly García?

“Charly siempre ha sido alguien que me ha marcado musicalmente y sus canciones tienen una personalidad muy especial. Como compositora y pianista fue muy importante para mí”.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la vida de Charly a partir de esta experiencia?

“Siempre me enfoqué en escuchar su música, sabía muy poco sobre su vida. Me gusta ver cómo una cosa está unida a la otra, la vida de Charly está atada a su manera de escribir canciones y de percibir la música. Sus canciones están atadas a la historia de Argentina, y cómo su música se ha ido desarrollando y evolucionando tiene que ver con todo lo que ha pasado allá. Me pareció muy bonito porque en sus canciones está contando diferentes momentos de la historia argentina: desde la dictadura hasta la Guerra de las Malvinas”.

¿Las canciones son el hilo mediante el cual se narra este documental?

“El documental se narra a través de diferentes entrevistas y un montón de material que todavía no se conoce, porque hay cosas que Charly y la gente ha venido grabando sobre diferentes momentos de su vida. Vas escuchando sus canciones, analizando sus letras porque escribió con alegría, con metáforas”

Se van a contar muchas historias personales, ¿qué fue lo que más la marcó de esas historias?

“A nivel personal haber conocido a Charly fue muy emocionante, la gente que me conoce sabe que su música siempre ha sido un referente para mí. Por eso llegué a este documental, porque muchos de mis amigos en Buenos Aires sabían que era muy fan de Charly y por eso se dio la oportunidad de participar en este documental. A mi me encantó ver sus principios, él empezó muy chico y descubrieron que desde muy chico tenía oído absoluto. Siempre estuvo muy marcado por su relación con la música y yo me identifico mucho con eso. Me encantó poder compartir eso con él, esa relación tan marcada con la música, descubrir que es una vocación y que es algo que va afectando tu vida”.

Charly es un pilar del rock en Latinoamérica, ¿cuáles son esas características que lo hacen una leyenda?

“Creo que son varios aspectos: sus canciones son muy atemporales, no están marcando una época en particular. Ahora están completamente actuales, porque su manera de componer no es tradicional. Él tiene una manera muy personal de concebir todas sus canciones, que tiene que ver con su formación clásica, con una percepción del mundo y una sensibilidad muy especial que él tiene. Para mí el bagaje musical que él ha construido abre hacia otra dirección la música latina porque él tiene una poesía muy especial, imágenes que son completamente diferentes y los personajes que tú puedes leer por un lado y por otro”.