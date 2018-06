La pestilencia estrena el disco País de Titulares

Desde hace cerca de diez años Marcelo Gómez, baterista de La Pestilencia, desconoce el paradero de su hermano. Esto lo inspiró para crear la música de Hermano, una de las doce canciones de País de Titulares, el séptimo álbum de la banda que cumple 32 años. La letra es de Dilson Díaz, vocalista.

Hace unas semanas se inició la preventa de este trabajo discográfico en formato físico y ahora se publica en los principales portales de música, con tres canciones que se han dado a conocer como El muro hay que romperlo, Qué buen ciudadano y Les vale huevo.

Desde Los Angeles (Estados Unidos), Dilson Díaz habló de esta producción discográfica.

¿Cómo fue el desarrollo de este álbum?

“Fueron casi cuatro años de trabajo en la parte de composición, siempre pensando en un nuevo disco, con canciones que refrescaran lo que es La Pestilencia, pero en el momento en que me puse a escribir las letras, de alguna manera resulté volviendo a temáticas de la situación socio-política del país, muy bien marcadas en el disco. La gente encuentra canciones como Qué buen ciudadano soy y Les vale huevo, que habla mucho del momento actual que vive Colombia en medio de las elecciones, entre la discordia y la polarización, pero donde las cosas no cambian y sigue la corrupción entre las promesas de cambio que nunca llegan”.

Los temas no cambian...

“Es muy triste. Para este disco quería hablar de otras cosas, intentar hacer letras con nuevas temáticas, buscando historias diferentes, pero vuelvo y miro el país y no me puedo quedar callado ante lo que está pasando y los problemas que vimos y denunciamos desde hace 30 años, que son casi los mismos que ahora, donde el derecho a la vida en Colombia es un tema muy grave. Al terminar las letras me daba cuenta de que habían canciones que narrándolas de manera diferente, llegaba a los mismos temas que hemos desarrollado durante las tres décadas de La Pestilencia”

Una de las canciones más interesantes es Hermano.

“En Colombia seguimos con el flagelo de los desaparecidos, y en nuestro caso, el baterista tiene un hermano que desapareció y jamás ha sido encontrado. Al hacer la letra pensé en los recuerdos que uno tiene de alguien que se le va, de familia, de barrio, cuando caminábamos juntos, no verlo tan doloroso, que lo es, pero recordando lo mejor de la vida juntos, sin dejar de ser punk”.

El disco lo abren con la frase “el llamado y grito de desesperanza y miedo ¡Se lanza!”.

“La pusimos de comienzo porque a veces hablo con amigos y llegamos a la conclusión de que el punk y el hard rock es la música de la desesperanza, de ese gritar y gritar pero no llegan los cambios, con el miedo de que vuelva el terror”..