La razón por la que Carlos Vives no cantará más La gota fría

Para evitarse problemas, el cantante samario Carlos Vives decidió no interpretar La gota fría en sus conciertos, por lo menos por un tiempo. Esto porque el tema que catapultó el disco Clásicos de la provincia, escrito por Emiliano Zuleta Baquero , está en medio de un proceso jurídico sobre sus derechos patrimoniales.

“En estos momentos existe, al parecer, una discusión jurídica sobre quién tiene los derechos, si se trata de la editora musical Prodemus, que alega ser la titular de esos derechos desde hace muchos años o la familia Zuleta que también tiene una pretensión sobre los mismos derechos”, dijo Eduardo Valera, asesor jurídico de Carlos Vives al diario El País Vallenato de Valledupar.

Valera agregó que el tema surgió cuando se intentó emitir un concierto de Vives por televisión por suscripción, ya que “cuando se hacen estas transmisiones se necesitan varios permisos para hacer uso de una obra musical“.

Y reiteró que la discusión se centra en quién es el que debe dar la autorización sobre los derechos; aclarando que no fueron los herederos de Zuleta los que pidieron a Vives dejar de interpretar la canción.

El asunto está en manos de abogados, según explicó la hija de Emiliano Zuleta, María Zuleta, al diario El Pilón de Valledupar: “Sabemos que Prodemus recolectaba los dineros de las regalías del exterior, y mi papá le dio poder a ellos, pero parece ser que la empresa desapareció, al menos el gerente de esa época ya no existe. Ahora aparece un señor diciendo que Prodemus le vendió esos derechos. No creo que Prodemus estuviera autorizada para vender esos derechos a un tercero, y en caso dado, debió buscar los herederos de Emilianito Zuleta y darles a conocer esa situación; solo le impidió a Carlos Vives que cantara la canción si no le daba cerca de 25 mil dólares”.

Actualmente Vives alista su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata 2018 donde será homenajeado. El 27 de abril, día de la inauguración, el artista se presentará junto Jorge Oñate y Álvaro López.