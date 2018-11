Y el género urbano ya conquistó el mundo, o casi

A lo urbano lo componen los rasgos de la ciudad. Es lo que proviene de la calle, lo que habita en un barrio, lo que sucede, lo cotidiano. Es aquello que le pertenece al común, más no por eso es ordinario.

Las historias detrás empezaron siendo eso, simples relatos de personas que vivían en medio de los entramados de calles y barrios que conforman las grandes urbes.

Historias sobre lo que pinta la realidad: las peleas, la familia, el dinero, el coqueteo, un embarazo, el sexo, la infidelidad o simplemente lo que busca todo el mundo: una estrategia para saber cómo salir adelante.

“Que Dios te multiplique lo que me deseas. Yo tengo la salud pa’ enfrentar la mala marea. Donde tengo los pies muchos me quieren ver la cabeza. En esta selva de cemento, fiera por naturaleza. Pero al gran caballo grandes espuelas. No le tengo miedo a los grandes problemas”, recitaba Daddy Yankee, uno de los pioneros del reguetón en Puerto Rico, en su canción Salud y Vida.

El género urbano parte de lo social, de contar lo que está pasando en el entorno familiar, sentimental y del barrio. Se especifica en las historias de la gente a la que le toca más difícil, entre las clases medias y bajas, cuenta Final, artista que participó del surgimiento de la escena del reguetón en Medellín. Ese tipo de cuentos parten de las raíces del blues, que era lo que tocaban los negros para revelarse contra la esclavitud.

Claro, no todas las letras son descripciones detalladas de una condición social ni son denuncias. Con el tiempo, muchas de ellas han sido tildadas de machistas y superficiales, pero otras han logrado conservar una universalidad que desde los relatos del barrio han llegado a sonar en grandes estadios.

Abriéndose paso

Contrario a una creencia popular de que el reguetón nació en Puerto Rico o en Medellín, realmente fue Panamá el país donde la influencia del reggae se fue trasformando con los aportes de artistas como El General (Edgardo Franco), Nando Boom y el productor musical Michael Ellis desde la década de los ochenta.

En la capital antioqueña esa avanzada inició con tres exponentes principales, Tres Pesos, Golpe a Golpe y Fusión Perreo, esto de acuerdo a DJ Semáforo, un experto en el género urbano a nivel local.

Fueron ellos quienes se dieron a conocer con mayor impacto con esa clase de sonidos en Colombia.

Desde allí solo han crecido nuevos proyectos y artistas que decidieron apostarle, inicialmente, al reguetón, y luego a sus posteriores mutaciones sonoras. Entre ellos figuran Reykon, J Balvin (quien recibió ocho nominaciones en la edición número 19 de los Latin Grammy), Maluma, Karol G y Farina, que hasta hoy van llevando esa bandera.

A nivel sonoro, el reguetón se deriva del reggae jamaiquino, y también integra elementos del hip hop, la cumbia y el mambo. Esa es la fusión ganadora de la que resulta el famoso dembow del reguetón, que en palabras comunes nombra el ritmo insignia que define el reguetón: su base.

“La cumbia la ves desde México hasta Argentina, de diferentes maneras, pero está ahí. Con ese elemento, los primeros artistas de reguetón montaron esa sonoridad, que es bailable y sensual, y se emanciparon”, cuenta Final.

¿Trap, zapateo, dancehall?

Como la música tiende a fluir y no le gusta estancarse, ha habido combinaciones que han dado pie al surgimiento de propuestas como el trap latino (en el que ahora se destaca Bad Bunny) o inclinaciones que coquetean más con el pop y que han permitido que artistas como Maluma o J Balvin tengan a cantantes como Shakira o Beyoncé en los remix de sus canciones.

Esa cualidad evolutiva también ha llamado a que los artistas de otros géneros dirijan sus miradas hacia el urbano que suena a fiesta, a calle y que se volvió popular al generar identificación.

“Aquí no es como en Estados Unidos o en Europa, que las culturas sí predominan. Tú ves allá una comunidad de rock que no se mezcla con una de pop, así las canciones estén en las listas. Tienen una especie de ideología muy definida”, señala Final. “En la cultura latina el reguetón ha estado de primero en las listas desde hace 10 años y tiene una misma audiencia entre los que escuchan electrónica o rock. Por eso los relegados han decidido experimentar con el urbano”.

“Carlos Vives, Sebastián Yatra y Silvestre Dangond le están metiendo a su música sonidos que tienen ese dembow del reguetón, entonces a todo ese conjunto ya uno lo cataloga como urbano”, completa Dj Semáforo.

Con la idea de que la propuesta se volviera innovadora, fueron surgiendo nuevos panoramas. Bajo la influencia del reguetón, el house y otros elementos de la electrónica, llegó el tribal house, también llamado zapateo o aleteo. Igual han llegado adaptaciones del trap en una versión latina.

Fue así como todo un nuevo conjunto de géneros de música latina se cobijó bajo un mismo manto y se le llamó urbano de manera general. Aunque cada vez más se expande y sale del barrio. Poco a poco va integrando tantos pedazos de latinoamérica y agupa estilos que vienen de fuera del continente: parece irse consolidando como una nueva fuerza musical del mundo entero.