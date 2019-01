Así fueron los pasos de Luis Fonsi en Medellín

La idea de Fonsi era salirse de lo que llama su zona de confort, “quería trabajar con gente nueva, grabar en un lugar diferente, este espacio en Medellín va a traer imágenes distintas a las que he tenido en mis publicaciones audiovisuales anteriores”.

Despacito se grabó en Puerto Rico, en el barrio La Perla, con mucha playa, sabor caribeño y mar. Calypso se quedó en la isla del encanto, en Fajardo, una región del este de dicho país. Échame la culpa igual tuvo mucho color y aunque se filmó en interiores se notaba la sensación playera.

Sola marcará diferencia, además de que la producción colombiana cuenta con una modelo nacional como protagonista: Laura Tobón.

“Cuando empezamos a hablar de con quién íbamos a trabajar para el papel principal, pensamos que si estábamos en Colombia lo ideal era buscar a alguien de acá. Tuve el placer de trabajar con Laura por primera vez, no la conocía. Súper buena onda, bella por dentro y por fuera. Y no solo ella, todo el equipo de 36 grados me ha tratado de maravilla”, comentó.