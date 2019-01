La primera canción de Luisa Fernanda W, y no es un reguetón

De acuerdo con un video que hizo Daniela Legarda, la hermana de Fabio, ella lo considera su primer sencillo porque la paisa hizo el roast yourself challenge: Bloqueo , como respuesta a un reto en el que los youtubers se dieron palo a sí mismos.

La pareja que participó en Masterchef celebrity sale en varios escenarios, entre ellos una casa y una lancha que navega el mar de San Andrés. El video ya tiene más de 700.000 visualizaciones, así como 133.000 me gusta y 5.700 no me gusta.

Varias de las seguidoras de Legarda etiquetaron a sus novios en la publicación de Instagram en la que los colombianos se ven en la isla en época de promoción del video. En ellos hacían referencias sobre el cuerpo de la paisa. Estos son algunos de ellos: “Mi amor solo te etiquetó para que le veas sus hermosas nalgas”, “yo también voy a etiquetar a mi novio para que se dé cuenta del trasero tan perfecto de Luisa Fernanda” o “voy a etiquetar a mi novio para que él también sea feliz”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Luisa, contestando uno de esos mensajes, dijo: “Eso es lo que necesitamos; mujeres seguras y con cero rivalidades”. Legarda, por su parte, publicó una foto al bordo de la embarcación y le dedicó el siguiente mensaje: “tú eres agua de coco dulce”.

Esta es la reacción de las hermanas Legarda al nuevo video de Luisa Fernanda W.