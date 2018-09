Martin Garrix se presentará en Medellín

El dj de origen neerlandés, Martin Garrix, incluyó a Bogotá y Medellín como parte de su gira para finales de año. El músico, de apenas 22 años, se presentará en la capital antioqueña el 11 de noviembre y ha sido nombrado como el mejor dj del mundo en dos oportunidades según la revista especializada DJ Mag.

Empezó su carrera con Animals, una canción que lo catapultó al reconocimiento mundial en 2013 y desde entonces todo se ha movido a la velocidad de la luz para Garrix. El año siguiente ya estaba lanzando su primer EP: Golden Skies.

Ha ofrecido conciertos en todo el mundo y se ha presentado en festivales de electrónica como Ultra Music Festival, Tomorrowland y Coachella. Su primer concierto en Colombia fue en 2017 cuando Garrix hizo parte del cartel de Festival Estéreo Pícnic.

Algunas de las canciones destacadas más recientes del artista son: Scared To Be Lonely, junto a Dua Lipa, Ocean con Khalid, In The Name of Love junto a Bebe Rexha y So Far Away, una colaboración con el dj francés David Guetta.

La boletería estará disponible próximamente en el portal colboletos.com.