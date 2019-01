Murió James Ingram, estrella de la música popular afroamericana

Como cantante y pianista fue una estrella en las décadas de 1980 y 1990, muchos no lo recuerdan, pero quizá si escucha esta canción, de la cinta animada de Disney, Un cuento americano , interpretada por él y Linda Ronstadt , vuelva a su memoria esa voz grave, tan particular suya.

Somewhere out there, canción de la película animada Un cuento americano.

La actriz y coreógrafa Debbie Allen dio la noticia en su cuenta de Twitter: “El coro celestial me ha robado a mi amigo más querido y a mi socio creativo (...) Siempre será apreciado, amado y recordado por su creatividad, su amor a la familia y su humanidad”, publicó la productora y bailarina junto a una foto de ambos.

Pese a que la causa de la muerte no fue revelada en un primer momento, el canal TMZ informó que el artista venía luchando contra un cáncer cerebral desde hacía tiempo.

James Ingram, natural de Akron (Ohio), comenzó su carrera musical con la banda Revelation Funk a comienzos de los años 70, antes de mudarse a Los Ángeles en 1973 y acompañar a artistas como Ray Charles, para quien tocó el piano e hizo coros en sus actuaciones, o los Coasters, banda con la que tocó los teclados.

Su primer éxito, que alcanzó el número 1 en las listas de música pop, fue el tema Baby, Come to Me, de 1982, cantado a dúo con Patti Austin, artista con la que al año siguiente consiguió otro destacado éxito cantando a dúo How Do You Keep the Music Playing?

Entre 1982 y 1996 Ingram fue nominado a 14 premios Grammy y ganó el galardón al mejor cantante masculino de R&B por One Hundred Ways y el de mejor dúo o grupo de R&B por su colaboración con Michael McDonald en Yah Mo B There.

Antes incluso de haber grabado ningún disco en solitario fue nominado a un Grammy al mejor artista novel por una colaboración con Quincy Jones, con quien mantuvo una de sus relaciones más exitosas.

Fue precisamente con Quincy Jones con quien escribió uno de los mayores éxitos de Michael Jackson, P.Y.T. (Pretty Young Thing, y participó con ambos en el tema coral benéfico We Are the World.