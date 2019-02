¿Por qué critican show de Maroon 5 en el Super Bowl?

La presentación de Maroon 5 durante el Super Bowl, en la final de fútbol americano, desató una oleada de críticas como pocas veces se había visto en los últimos años.

Sin duda, la polémica comenzó cuando eel líder del popular grupo de pop rock, Adam Levine, se quitó la camisa luciendo tatuajes, incluido uno con el nombre del estado de California. El espectáculo calificado como mediocre, por la agencia Efe, solo brilló por unos momentos a ritmo de tambores con el tema Girls Like You. En redes sociales, por su parte, critican que los integrantes de la banda ignoraron la polémica racial que rodeó el partido, que le dio el título a Los Patriots

Maroon 5 recurrió a los éxitos del disco Songs About Jane con el que debutaron en 2002. Tocaron Harder to Breathe, This Love y She Will Be Loved, momento en el que unas linternas de papel dibujaron en el cielo la palabra Love.

Sin embargo, para muchos, el mejor momento llegó a mitad de la actuación cuando un coro y un grupo de músicos con tambores se unieron a Levine para entonar el single que lanzaron el año pasado Girls Like You, que en la grabación cuenta como invitada con la rapera de origen latino Cardi B.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) mostró durante unos segundos unas imágenes del personaje de animación Bob Esponja, para homenajear a su creador, Stephen Hillenburg, que murió el pasado mes de noviembre a los 57 años.

Bob Esponja y Maroon 5 no fueron las únicas estrellas del intermedio del “Super Bowl”. Los raperos Travis Scott y Big Boi también saltaron sobre el escenario. Ninguno de los artistas hizo referencia a la polémica racial que rodea la final del Superbowl y su actuación no tuvo ninguna sorpresa, evitando a la liga de fútbol americano cualquier dolor de cabeza.