Su legado es luchar por los sueños

En las afueras de La Macarena los jóvenes y niños, la mayoría de ellos acompañados por sus padres, que no pudieron ingresar se sentaron en la zona verde frente a dos pantallas gigantes, desde donde siguieron todo lo que ocurría adentro.

Sobre las 3:15 de la tarde llegaron algunos familiares de Legarda, que fueron recibidos en medio de aplausos y coros. El éxtasis llegó cinco minutos después cuando Luisa Fernanda W apareció por un costado del escenario.

La “influencer” e “instagramer” detuvo por un momento su marcha, llevó sus manos al rostro, contuvo el aire, limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas y tras levantar los brazos, en gesto de agradecimiento, siguió hasta el lugar reservado para ella y las personas más cercanas al artista.

Justo en ese momento se paró sobre el escenario el padre de Legarda, que también lleva el nombre de Fabio. El hombre le dio las gracias a Medellín por el amor que le dieron a su hijo, por la forma que lo acogieron en el último año y por la solidaridad que han expresado tras su muerte.

Tras pedir un minuto de silencio reiteró, con las manos apuntando a lo más alto, que ni él ni su familia guardan resentimientos, una lección que aprendieron de Legarda.

“Quiero repetirle a Medellín que Legarda se va dejándonos un legado de amor, el legado de la lucha por los sueños. Desde ahora quiero que cada uno de ustedes luche por ese sueño, que tengan el ejemplo de Legarda en su corazón, que demos amor y digamos no a la violencia, no a todo tipo de agresión. Vivamos en el amor, de mi parte y de mi familia no tengo más que agradecerles. Los amo, de nosotros no existe ningún tipo de resentimiento porque es el ejemplo que nos dejó mi hijo. Los quiero mucho Medellín”, fueron sus palabras.

Su mensaje expresó el dolor y el vacío que deja la ausencia del joven talento, pero a la vez transmitió un testimonio de perdón, esperanza, fe y de seguir luchando por la consecución de los sueños.

Al bajar del escenario repitió un gesto que su hijo hacía cada vez que se paraba ante el público: lanzó a las graderías, no sin antes besarlas, un par de camisetas.

“Su legado es la lucha que pregonó por alcanzar los sueños”, dijo, mientras regresaba de nuevo al lado de su familia.

Sentada en la primera fila, después de la tarima, Luisa Fernanda W, demostrando mucha fortaleza y aplomo, siguió atenta las palabras del papá de Legarda.

La música llegó de la mano del grupo Los del Parche, la agrupación con la que Legarda comenzó su carrera en la música,. Ellos recordaron la pasión con la que llegó hace cuatro años de Atlanta, para convertirse en cantante.

Detrás de ellos aparecieron personajes como La Liendra (Mauro Gómez) que centró su intervención en que la falta de oportunidades no es excusa para quitarle la vida a los demás. El mensaje se repitió en casi todos los invitados, que ratificaron la necesidad de seguir luchando, pese a las adversidades, por alcanzar lo que se desea.

La jornada, en honor a la memoria de Legarda, se extendió hasta la siete de la noche, bajo la premisa Más sueños menos balas, una movida juvenil en favor de la no violencia.