Esta es la banda que se suma al cartel Estéreo Picnic

Los autores de Smack my bitch up, Firestarter, The day is my enemy y Voodoo people lo harán perder la cabeza. Los ingleses han sido catalogados por la crítica como integrantes de una de las bandas esenciales de la década del noventa. En su primera visita a Colombia presentarán su más reciente disco No Tourists (2018).

The Day Is My Enemy (2015) es el álbum anterior de los ingleses Liam Howlett (compositor y teclados), Keith Flint (vocalista) y Maxim (vocalista); el álbum que catapultó a The Prodigy fue The Fat of the Land (1997). Han vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo.

The Prodigy se suma a Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Sam Smith como los más importantes de la décima edición de el festival que promueve el slogan: un mundo distinto.