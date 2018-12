Todavía hay muchas canciones que esta banda quiere tocar

Cuando las canciones empezaban a migrar a internet se colaban al mp3 o a las primeras versiones del iPod y habitaban allí con nombres imprecisos: muchas, quizás, venían de un sitio pirata de descargas.

Fue en esos reproductores, en los que apenas cabía un número reducido de temas, que Vuelo (2004), el primer disco de Kudai, iba entrando a los oídos de los adolescentes en la primera década del milenio.

En ese momento de la juventud en el que se le cantaba al amor sin mucha idea de lo que significaban realmente las palabras, los quinceañeros de Kudai lo recalcaban, por ejemplo, en Ya Nada Queda: “Se fue nuestro amor. Las calles desiertas, sin luz sin sol, se fue el calor de amarte. Ya nada queda de nuestro amor”.

También estuvo Escapar, un himno para salir corriendo: “Quiero escapar y despertar sin saber del tiempo. Quiero respirar sin nunca regresar y quiero vivir, quiero existir, sentir el silencio. Ya no quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz”.

Escuchar esas composiciones hasta el cansancio era una especie de ritual para los adolescentes de la época, por allá en la mitad de 2000. Y es entendible, cada situación de la juventud parecía ser determinante y Kudai llevaba esa preocupación existencial en sus letras.

El grupo, con flequillos abundantes y maquillaje pronunciado, le cantaba a sus pares, a la gente que pasaba por lo mismo que ellos. Las voces de Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Pablo Holman y Tomás Manzi eran el paisaje pop “emo” para los problemas. Sonaban con fuerza en la radio y aunque al principio sus canciones eran más que todo baladas pop, se fueron volviendo más oscuros aún con el tiempo, tanto en sus letras como en su sonido. Se fueron yendo hacia el rock en su álbum Sobrevive (2006).

Nicole fue la primera en salir del grupo. La banda continuó haciendo música y recorriendo Latinoamérica con una nueva integrante, Gabriela Villalba. Su recorrido se extendió hasta 2009, antes recibiendo una nominación al Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo con Nadha (2008), pero poco a poco la banda se diluyó y eventualmente decidieron detenerse: querían descubrir quiénes eran como individuos, un proceso natural para su edad y algo que su público también estaba atravesando.

Parar y regresar

Cada uno cogió por su lado: Pablo se fue a México, Nicole estudió diseño, Bárbara odontología y Tomás siguió vinculado con la música. Ahora, después de que cada uno vivió su vida fuera de la banda y están llegando a los 30, creen que era cuestión de tiempo para volver. Se juntaron a charlar en 2016 cuando Holman regresó a Chile. Entonces surgió la idea de trabajar juntos y en eso han estado por dos años.

Aquí Estaré, Lluvia de Fuego y Piensa fueron sus canciones de regreso y allí demuestran que no han cambiado mucho. Las baladas pop de aquel momento siguen presentes, pero como muchos otros grupos que deciden darle un vuelco a su carrera, Kudai quiere ver cómo le va con el género más popular.

“El disco tiene un poco de música urbana, no es un trap, pero intentamos hacer ahí algunas cosas interesantes que no hacía habitualmente el grupo”, cuenta Natalino. “Ahora creo que no hay prejuicios musicales, entonces se pueden hacer fusiones. No le tenemos miedo a eso”.

Sus letras, por otro lado, quieren seguir siendo de relaciones. El sencillo Dime Cómo Fue intenta ser la más personal, “es para toda la gente que se atrevió a moverse de su país, a los migrantes de todo tipo de fronteras aquí en Latinoamérica”, dice Manzi.

Kudai planea publicar un nuevo disco antes de que acabe el año. Ahora, sin iPods, pretende regresar a conquistar un público que ya creció. Pero se asoman sin miedo, listos para entrar en un mundo dominado por el reguetón, donde ellos, ahora como adultos, nuevamente buscan encajar.