No coma ni 12 uvas ni cuentos, cambie de agüeros

Mientras suenan las doce campanas indicando que el año nuevo comenzó, algunos se abrazan, otros comen doce uvas, estrenan ropa interior amarilla o alistan la maleta para darle la vuelta a la manzana.

Si se cansó de eso porque ninguno le ha funcionado hasta ahora, y no viajó, no hubo prosperidad y no llegó su ser amado, intente algo nuevo. Estos consejos no lo van a divertir tanto, pero son efectivos. El secreto es simple: no deje el 2018 al azar. Actúe.