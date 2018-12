Colombia entra en competencia por un Óscar con esta película

La Academia de Hollywood preseleccionó este lunes las 9 películas que avanzaron hacia la votación mediante la que se escogerá a las cinco nominadas a mejor película en habla no inglesa y Pájaros de Verano, de los colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego está entre las nueve mejores.

El filme colombiano que cuenta la historia de una familia wayuú durante la bonanza marimbera, entre los años 60 y 80, tiene ahora una oportunidad de ser llamada el 5 de enero cuando anuncien las 5 películas nominadas en esta categoría, en la que Roma, de Alfonso Cuarón, es la gran favorita.

Las 9 películas que quedaron preseleccionadas se escogieron de un grupo de 87 y fueron hechas en diversos países –Dinamarca, Alemania, Japón, Lebanon, México, Kazakhstan, Corea del Sur, Polonia y Colombia–.

Esta es la segunda vez que una película colombiana es preseleccionada para competir en esta importante categoría de los Óscar, la primera fue con El abrazo de la serpiente, preseleccionada y posteriormente nominada a la edición celebrada en 2015.

En un comunicado, La Academia informó que sus miembros estuvieron revisando las 87 películas entre octubre y el 10 de diciembre para poder presentar estas primeras seleccionadas.

Ahora habrá que esperar a que Pájaros de verano sea escogida y nominada por quienes tienen la tarea de ver las nueve películas antes de emitir sus votos.

Este es el listado, en inglés, de las 9 preseleccionadas:

Colombia, Birds of Passage

Denmark, The Guilty

Germany, Never Look Away

Japan, Shoplifters

Kazakhstan, Ayka

Lebanon, Capernaum

Mexico, Roma

Poland, Cold War

South Korea, Burning