Alternativas para acabar y recibir el año

Si el año viejo no le dejó ni chiva ni mula ni yegua y tampoco una buena suegra, tal vez si le pueda dejar algunas experiencias para que se divierta en estos últimos días.

Mientras millones de personas festejan la llegada de 2019, los científicos esperan a las 12:33 a.m (hora Colombia) el sobrevuelo de New Horizons, una sonda no tripulada, que sobrevolará Ultima Thule, el objeto celeste más lejano en ser estudiado que podría dar pistas sobre cómo se formó el sistema solar. El 31 de diciembre, horas antes de la llegada, se reunirán Jorge Zuluaga, profesor de astronomía, y Francisco Puerta, ingeniero aeroespacial, a las 3:00 p.m. en el auditorio del Planetario de Medellín para conversar sobre este hito astronómico. “Es un récord, esta nave irá mucho más allá de Plutón y podrá fotografiar el remoto objeto desde muy cerca. Lleva viajando más de 12 años y aún nos sigue aportando valioso conocimiento”, expresó Zuluaga.