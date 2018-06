En cada lugar de Colombia hablan distinto

Ajicie (Cauca y Valle) Afición causada por algo nuevo, un objeto o una actividad. Nos dejó este video en nuestra página de internet y con tanto ajicie y ganas, cómo no lo íbamos a publicar.

Peralonso (Cundinamarca y Boyacá) Dulce elaborado con piña rallada y azúcar.

Patarasca (Amazonas) Forma de preparar un alimento, especialmente el pescado, envuelto en hojas y asado a la brasa. El plato bandera del Amazonas es el pescado a la patarasca y la gamitana rellena.

Ponerse grifo (Santander) Tener la piel erizada como reacción a un hecho inesperado, o a la sensación de miedo o de frío. La fruta toca licuarla, aunque se ponga uno grifo cuando mete el banano en la licuadora.

Jaibaná (Pacífico) Líder espiritual y médico tradicional de las comunidades indígenas de la región del Pacífico. Le pregunté a Misael, hijo de un conocido jaibaná embera: “¿Qué hace un sabio tradicional, doctor de indios lo llaman algunos de ellos, además de curar a la gente?”. (web)

Saltalecho (Nariño, Cauca y Valle) Tapete de diversos tipos de fibra que se coloca para cubrir el suelo donde se ponen los pies cuando se desciende de la cama. ¦ pie: ~ de cama.

Descobalar (Cauca y Valle) Torcer. U. t. c. prnl. La moto sufrió mucho en el destapado y tuvimos que rectificar el rin delantero, pues se había descobalado. (web)

Estár barato (Cauca y Valle) Ser temprano para hacer algo. Apenas son las diez de la noche, no nos vayamos todavía, está barato.

Chocholear (Cauca y Valle, Cundinamarca y Boyacá) Consentir o mimar a alguien. Por encima de los temores, está la certeza de que la vida no se equivocó al escogerlos para ser padres en una edad en la que la mayoría se dedica a chocholear los nietos.

Entreverado m. llan. Plato típico que se prepara con trozos de carnes y vísceras de res que se asan ensartados en varitas de metal o de madera. En Acacías es posible degustar platos como la gallina criolla, el entreverado, el pan de arroz y el plátano.

¡Hijuelita! (Santander) Interjección que se usa para expresar ira, dolor, miedo, sorpresa o alegría. Ejemplo: ¡Hijuelita! Pensé que no vendrían a la cita, pero veo que solo falta uno, el Crisanto. hijuemadre, hijuemíchica.

Barajuste (Llanos Orientales) Estampida o huida de una res o del ganado. El llanero va silbando o cantando previniendo una estampida o barajuste del ganado con la consabida pérdida del rumbo del camino ganadero.

Desenchipar (Cundinamarca y Boyacá) Desenvolver algo que está enrrollado. 2. Decir algo que se tenía oculto. Desenmochilar. 3 Desarrollar o aparecer por completo algún virus que ya estaba en el organismo.

Desguañañar (Pacífico) Perder el control del propio cuerpo por debilidad. Ej: Eres la que me domina, / la que me sabe amañar, / la que a mí me desguañaña, / la que me pone a rogar.