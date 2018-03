Un tiquete para la Monalisa, por favor

En 2014, el Museo Van Gogh, de Amsterdam, cedió temporalmente sus girasoles para juntarlos con los girasoles de la National Gallery de Londres. Del total de 12 cuadros que pensó pintar sobre esta flor, Van Gogh apenas logró siete, cinco están en museos (la National Gallery, de Londres, el Museo Van Gogh en Amsterdam, el Philadelphia Museum of Art, la Neue Pinakothek en Munich y el Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art, en Tokio), uno hace parte de una colección privada y uno se perdió en un incendio.

También de la colección del Louvre, el cuadro de Eugène Delacroix estuvo expuesto en la sede que el museo abrió en Lens. La obra, que plasma los alzamientos del pueblo parisino en contra de Carlos X, pasó por allí en 2013. Su estancia en Lens tuvo un particular momento de gloria, cuando una visitante decidió, marcador de por medio, agregarle al lienzo la inscripción AE911, que representa a la organización Architects and Engineers for 9/11 Truth (Arquitectos e ingenieros por la verdad sobre el 9/11). El cuadro tuvo que ser restaurado, claro, y se reforzó la seguridad, pero no se instaló una vitrina protectora para no limitar la visibilidad de la obra.