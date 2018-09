¿Y si le dicen ¯\(°_o)/¯ ?

Así no haya consenso de si se debe usar o no, tod@s saben qué se trata de decir con ese arroba. Y si la palabra beso es un beso, el significado de puede ser más que un guiño: una insinuación, complicidad, un afecto o unas gracias. Depende del contexto.

En la actualidad es común hablar con emoticones y emojis. Los primeros son los símbolos creados con signos de puntuación, usualmente para leerse inclinando la cabeza: :-), ;-) o :-(. En su lugar, los emojis son pequeñas imágenes en color con valor simbólico.

Las cadenas de chats y Whatsapp crearon nuevos símbolos, no signos (ver recuadro). Son los mismos de siempre, solo cambia su aplicación tradicional y se adaptan a las necesidades de las personas.

Así, los dos puntos (:), por ejemplo, no son usados únicamente para lo que dicta la Real Academia (“detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue”). Ahora con él y otros como el punto y el punto y coma se expresan estados y emociones. Piense cuando quiere sonreír, guiñar el ojo o sacar la lengua, que lo dice así: :) ;) :p. Además, se pueden convertir en representaciones visuales, mezclándolos entre sí e incluso dando mensajes completos:

(•_•)

<) )╯all the single ladies

/ \ (Todas las chicas solas)

(•_•)

\( (> all the single ladies

/ \

(•_•)

<) )╯oh oh oh

/ \

Wtf! Lol

What? Not a Beyonce fan?

(¿Qué, no es fan de Beyoncé?)

En su origen los emoticonos simulaban el rostro de personas, luego evolucionaron a movimientos corporales (la imagen anterior) y gestos: :-0 :D (~_o).

También muestra otros usos de los signos: Wtf! Lol (What the fuck! Laughing out loud / Qué carajos! Reír en voz alta), que aunque son solo las iniciales de una frase, se convirtieron en modos de expresión (de rabia, emoción, impresión, etcétera).

Esto pasa porque el lenguaje está vivo y cambia y en la interacción se generan necesidades comunicativas, de precisión. Los chats trajeron unas nuevas, con esa idea de que el otro entienda el mensaje de la mejor manera.