La maestra que conquistó Roma, la película de Alfonso Cuarón

El tono de voz de Yalitza Aparicio es pausado, sereno, sus respuestas son auténticas, por momentos inocentes, habla con naturalidad, no como lo hace la gran mayoría de actores.

Es una de las protagonistas de Roma, el más reciente filme de Alfonso Cuarón, que acaba de recibir tres nominaciones (Mejor película en lengua extranjera, Mejor guión y Mejor director) en los premios Globo de Oro, que se entregarán en enero próximo.

Tiene 25 años y hasta hace unos meses era una maestra de preescolar en su natal Tlaxiaco, en México. Hoy grandes celebridades de Hollywood, como Tom Hanks, la buscan para tomarse una foto con ella.

En México, a través de redes sociales ha recibido tantos elogios como críticas. También se ensañaron contra ella por su origen humilde y su ascendencia indígena.

Roma aborda la vida de Libo, la nana del cineasta Alfonso Cuarón en la vida real, encarnada por Yalitza. Además es un retrato del México de los 70 y la represión política que se vivía entonces.

Ajena al mundo del cine, de la actuación, la hoy actriz sintió mucho temor cuando la llamaron a presentar una prueba. Pensó que se trataba de una broma o de un negocio de trata de personas.

La protagonista de Roma, que nunca había tenido contacto con el mundo de la actuación y mucho menos había soñado con ser actriz, habló con EL COLOMBIANO acerca del momento que está viviendo, de como pasó en tan solo unos meses de ser una maestra de escuela a ser una estrella de cine.

¿Ya asimiló todo lo que está pasando en su vida, a partir de la cinta Roma?

“Estoy tratando de entender todo lo nuevo que estoy viviendo, he recibido muchos consejos en los que me dicen que me tranquilice, que solo disfrute lo que está pasando, que viva al máximo cada día, que si se llega a repetir sería maravilloso, que si no por lo menos disfrute lo que estoy viviendo”.

¿Qué le dejó su trabajo en Roma, en su debut en el cine, como actriz?

“Me dejó una nueva familia increíble, que es todo el equipo de Roma, me dejó esta experiencia maravillosa que jamás había soñado. Junto a Alfonso (Cuarón) fui aprendiendo de las cosas que puedo hacer y que desconocía. Algo muy importante para mi vida fue aprender a confiar en mí, en darme cuenta de que no me debo conformar con lo que tengo, sino que debo luchar por más cosas”.

El director Alfonso Cuarón dice que el gran éxito de Roma se debe a su personaje, a su trabajo...

“Es una felicidad que alguien como Alfonso, siendo el maestro que es, nos halague de esta forma, porque en un principio pensé que no iba lograrlo por no tener una carrera en la actuación, fue un trabajo en equipo, en el que todos los actores y el grupo fuimos aprendiendo uno del otro, siempre bajo al lupa de ese maestro que teníamos”.

¿Ya había tenido experiencia en la actuación?

“En la escuela no tuve ninguna, sabía ciertas cosas de teatro, temas que leí, pero nunca tuve ese acercamiento”.

Usted ha liderado campañas en contra de la discriminación de clases y racial. ¿Cómo han sido recibidos sus mensajes?

“He recibido muchas palabras motivadoras, es algo que me alienta a seguir, me han llegado mensajes de personas que me dicen que les he mostrado esa luz e inspiración para seguir luchando, para darse cuenta de que las cosas se pueden lograr, que no por el hecho de tener cierto color de piel o pertenecer a una clase social o cultura se tiene ventaja o desventaja.

Me siento muy bien porque estamos inspirando a mucha gente, nos estamos apoyando mutuamente y es algo que me agrada mucho”.

¿Luego del boom de Roma, del reconocimiento que ha recibido su trabajo, seguirá con su vida habitual?

“No había pensado en eso, no sabría que decir, estoy feliz en mi país, en mi comunidad, mejor no digo nada, porque no sé que pueda pasar”.

¿Cuántas veces ha visto la película?

“Ya perdí la cuenta. Siempre es una experiencia increíble, en el primer momento fue bastante extraño verme en una pantalla, esa vez me metí tanto en la historia que olvidé que era la que estaba en la película, y es lo que me pasa cada vez que la veo, es increíble como te absorbe, como te transporta a otros instantes. Cada vez descubro cosas nuevas, que en su primer momento ni me había dado cuenta, siento que es una historia que necesita verse una y otra vez para entender tantos temas que se tocan”.