A sellar tiquete en Libertadores

Desde las 6:30 p.m., Nacional sumará su partido número 20 ante equipos venezolanos. De las 19 veces anteriores, nunca fue derrotado: logró la victoria en 13 ocasiones y empató las otras seis; anotó 33 goles y le convirtieron 9.

Las cifras, no obstante, siempre se ha dicho que no juegan y la historia del juego de vuelta de la fase previa de Copa Libertadores ante La Guaira se debe escribir esta noche, como lo reconocen los jugadores del verde que, en el duelo previo, sacaron una ventaja mínima (1-0).

Nacional ya enfrentó a su rival. Sucedió en la Copa Sudamericana de 2014 cuando se registró un empate 1-1 en Venezuela, con anotación de Edwin Cardona y triunfo 1-0 en el Atanasio, gracias a un tanto de Luis Carlos Ruiz.

“Tenemos que jugar con la misma seriedad con que jugamos el partido en Venezuela”, manifestó el argentino Hernán Barcos, invitando, justamente, a sus compañeros a no relajarse por la victoria con que se llega a este choque.

En caso de superar la serie, Nacional jugará la fase tres frente al equipo ganador entre The Strongest y Libertad de Paraguay. Si gana esa eliminatoria, el verde ingresará al Grupo H, junto a Gremio, U. Católica y Rosario Central.

“Debemos jugar con la misma responsabilidad del juego pasado. En ese partido tuvimos muchos chances y no los pudimos concretar, pero debemos hacer valer la localía y aprovechar el apoyo de la hinchada. Ellos son un equipo compacto, todos corren, todos meten. No es fácil. Debemos tener cuidado y no confiarnos de la ventaja que tenemos”, dijo Barcos.