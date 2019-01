Nacional: ¿Barcos y Ceppelini, la solución al problema de gol?

Así lo reconoció el técnico Paulo Autuori tras el empate 0-0 en el Atanasio Girardot en la noche sabatina. “El equipo jugó para ganar el partido pero requiere de mayor claridad. Estoy conforme con la actitud del grupo. No perdimos el orden y tampoco permitimos que el Once Caldas tuviera algún balón filtrado”. Agregó que su equipo mostró fluidez en el juego y que siguen buscando contundencia.

Tener 11 llegadas al arco contrario, un 57 por ciento de posesión y un 87 por ciento de precisión en los pases, no fueron virtudes suficientes para que Nacional iniciara ganando en la Liga Águila-1 frente al Once Caldas. Y es que le falta lo más importante en el fútbol: el gol.

Tras el encuentro que terminó 0-0 entre verdes y albos, varios jugadores dieron su opinión de lo que fue el partido, entre ellos Nicolás Hernández (foto), que estaba debutando en el Atanasio con la camiseta de Nacional. El juvenil zaguero de 21 años se mostró feliz por la oportunidad que le otorgó el técnico Autuori. “Feliz por mi debut acá, la verdad es que venía esperando esto hace mucho tiempo, es un sueño cumplido, así que las ganas de hacer las cosas bien no me faltaron. El profe y los compañeros me acogieron muy bien, me dieron mucha confianza y me dicen que me suelte y eso es importante para mí”.

Brayan Rovira, por su parte, indicó que el balance fue positivo. “Nosotros fuimos los que propusimos, insistimos, pero faltó el gol. Hay que resaltar que no tuvimos riesgos atrás. Nos faltó esa puntada final para llevarnos los tres puntos”.

El portero José Fernando Cuadrado también expresó su opinión. “Es el comienzo y le apostamos a crecer como equipo, hay que trabajar en varios aspectos, pero destaco el gran compromiso de todos mis compañeros”.