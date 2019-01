Nacional: Ceppelini se realiza hoy exámenes médicos

Después de que se confirme el contrato de Ceppelini, el club apuntará todos sus esfuerzos para anunciar al delantero goleador que están buscando.

Los directivos habían informado que las posiciones que buscaban, después de que el TAS les otorgara la medida cautelar, eran la de un portero, que ya quedó cubierta con la llegada de José Fernando Cuadrado; la de un volante 10, que será la que ocupe el uruguayo Ceppelini, y la de un número 9 goleador, necesidad imperiosa del técnico Paulo Autuori.

Sin embargo, la lesión de Alexis Henríquez y la salida de varios centrales (Felipe Aguilar y Diego Braghieri) les obliga también a buscar un central experimentado, pues la zona defensiva fue otra de las falencias que analizó el técnico brasileño tras la disputa del Torneo Fox Sports en Bogotá.

Para la posición de atacante se habló de Hugo Rodallega, quien reveló los contactos con el verde en el programa Planeta Fútbol de RCN, pero dijo que, por ahora, le era imposible por el contrato que tiene en Turquía. “Nacional es un gran equipo y cómo decirle no, solo que en el momento no se puede. La intención es para ir ya y yo les he dicho que no se puede ahora”.