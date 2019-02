Barcos le resta importancia a insultos y se enfoca en Libertadores

El lunes en la tarde un video en el que un supuesto hincha del Independiente Medellín insulta al delantero argentino de Atlético Nacional, Hernán Barcos, se volvió viral en redes sociales. Además, porque el atacante se encontraba en compañía de su esposa y su bebé.

“¡Estás muy bocón hablando del Medellín, cuidado con eso, estás muy bocón hablando de Cano y mucha bobada, bocón!”, se muestra en el video mientras Barcos solo sonríe y levanta su pulgar en señal de saludo.

Este martes, durante el entrenamiento que se llevó a cabo en Guarne, al final Barcos se refirió al tema restándole importancia.

“A ese tipo de personas yo no los veo como hinchas del fútbol sino de la violencia, debo decirle que está equivocado porque nunca le he faltado el respeto a Cano ni al Medellín. Lo único que dije cuando llegué es que prefiero hacer 3 goles y salir campeón, que 20 y subcampeón, sin decir ni un solo nombre y pude haber dicho 40 goles. Primero, no sabía que Cano estaba en el Medellín, segundo que el equipo había salido subcampeón y que Cano había hecho 20 goles. Fueron todas casualidades que se dieron, respeto al Medellín, a sus hinchas, y mucho a Cano, todo un profesional y un compañero que el día de mañana podría estar jugando conmigo”.

Agregó que nunca le faltaría el respeto a un rival y menos a un club como el Medellín, que es con el que comparten plaza.

“Me dolió el insulto porque estaba con la familia, y por eso pido un poco de respeto”.

Y es que al parecer las redes sociales se encargaron de montar una rivalidad ficticia entre ambos jugadores.

Hace unos días la cuenta Fútbol Sin Límite, que se enfoca en memes y exageraciones en Twitter, atribuyó unos comentarios negativos de Cano sobre Barcos, por lo que el mismo Cano desmintió esto en su Twitter.