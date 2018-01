“Confiamos que lleguen los refuerzos”: Almirón

En su rostro se refleja la preocupación y la incertidumbre que le han impedido tener noches y días más tranquilos tras su arribo al equipo verde, todo por la falta de los refuerzos.

“Viajamos a los compromisos de Estados Unidos con la esperanza de que pronto tengamos noticias de los refuerzos que estamos esperando”, dijo el técnico Jorge Almirón a los medios antes de tomar el avión rumbo a Orlando, Florida.

Y es que no es solo que no llegan caras nuevas, sino que Giovanni Moreno viajó para iniciar trabajos con el equipo chino (Shanghái Shenhua) y Dayro Moreno aún no se presenta a los trabajos de pretemporada.

Almirón dijo que está extrañado sobre el tema, pues pensaba, antes de llegar a Medellín, que por tratarse del equipo más importante del país sería fácil cerrar los negocios y tener pronto a los refuerzos.

Finalmente, el entrenador sentenció que confía en las negociaciones de los directivos para que los refuerzos lleguen lo antes posible y puedan acoplarse al grupo para afrontar los torneos como es debido, siendo protagonistas.

Lo que sí tiene tranquilo al cuerpo técnico es el estado físico general con el que llegaron los jugadores para los trabajos de pretemporada. Así lo manifestó el preparador físico Diego Ossés: “El grupo está en muy buena condición, se nota que son muy profesionales y físicamente estamos adelantando las sesiones para dejarlos en el mejor nivel para el arranque de los compromisos que tiene el club”.

Además de los eventos deportivos en territorio estadounidense, los jugadores y cuerpo técnico del verde cumplirá con compromisos de los patrocinadores.

Ayer, durante el desplazamiento, el grupo se encontró con el defensa ecuatoriano Iván Hurtado, quien pasó en el 2007 por Nacional y envió a través de la página del club un saludo a los hinchas.

“Tengo hermosos recuerdos de Nacional y estoy feliz por todo lo que ha logrado. Hay un grupo importante que seguro este año le dará muchas alegrías a la hermosa hinchada del verde”.