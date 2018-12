Lo que dijo De la Cuesta, expresidente verde, sobre el caso Fernando Uribe

El presidente más veces ganador de Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta Galvis, quien había renunciado al equipo desde el 31 de marzo de 2017, habló sobre los problemas que vive el club verdolaga, especialmente del caso Fernando Uribe, por el cual se sancionó a Nacional a pagar 5 millones de dólares al Cortuluá, además de no poder inscribir jugadores en el 2019.

De la Cuesta, según lo manifestó en el programa Alargue de Caracol, todo los negocios los hizo con transparencia.

El dirigente, que llegó en 2010 al Nacional, logró 11 títulos: 5 ligas locales, 3 copas Águila, 2 Superliga y la tan anhelada Copa Libertadores. Además alcanzó dos subtítulos en la Copa Sudamericana, un tercer lugar en el Mundial de Clubes y el premio Fair Play de la Fifa.

Pero hoy se ve involucrado en los problemas que vive el elenco antioqueño, porque en esas temporadas fue su presidente.

“Llama mucho la atención toda esta situación de Nacional, pero por respeto al debido proceso no quiero hablar sino desde mi posición personal”, dijo de la Cuesta.

Juan Carlos agregó que sobre los casos de Marlos Moreno, Orlando Berrío y Dávinson Sánchez, no se iba a referir a cada uno, porque hay otras instancias de revisión y de análisis de abogados “y no me siento cómodo para hablar al respeto”.

Dejó claro que “en mi gestión, tuvimos muy buenos resultados desde el punto de vista financiero, deportivo y sostenibilidad económica, el 2016 fue exitoso en todos los aspectos. Todo lo hicimos con transparencia, las decisiones fueron acompañadas por un equipo de trabajo para contratar, vincular y vender. Todo fue con Junta Directiva y llegó hasta las comisiones técnicas”.

Según el expresidente en lode Fernando Uribe hay un desequilibrio económico y desproporciones en su valorización. “En ese tiempo el no quiso renovar el contrato, estaba en todo su derecho, hizo un pedido que no estaba al alcance de Nacional, que no tuvo reeditos económicos con él, por el contrario se perdió en la inversión”.

Con las otras demandas manifestó que es más bien como de cálculo y los costos de la negociación. “Eso ya será decisión del club de llegar a un acuerdo con cada uno en particular”.

Certificó que en su época se hicieron más de 100 operaciones de transferencia de compra y venta de jugadores “y todas con transparencia”.