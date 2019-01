Rodallega confirmó contactos con Nacional y DIM

El delantero colombiano Hugo Rodallega, goleador en el fútbol de Turquía con el Trabzonspor, reveló en el programa Planeta Fútbol de RCN que Nacional, Cali, DIM y América lo han llamado para plantearle la posibilidad de que regrese al país, pero dijo que por ahora esa opción no es viable.

“Nacional es un gran equipo de nuestro país y cómo decirle que no, solo que en el momento no se puede. La intención de los equipos que me han llamado (Nacional, Cali, DIM y América) es para ir ya y yo les he dicho que no se puede ahora”.

La negativa del atacante de 33 años de edad, que acumula 29 tantos con su club, hace que tanto Medellín como Nacional apunten sus esfuerzos hacia otros goleadores, carencia que ambos tienen de cara a esta nueva temporada.