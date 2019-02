Nacional-La Guaira, día de Copa en el Atanasio

El 27 de agosto de 2014, La Guaira visitó por primera vez al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, fue por el juego de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Ambos equipos venían de empatar 1-1 en la ida de la llave y al verde le bastaba con el empate 0-0 para clasificar.

Sin embargo, estaba ante su gente y quería llevarse la victoria, no fue fácil. Alexánder Mejía fue expulsado a los 42 minutos del primer tiempo, y solo hasta los 53’ llegó el gol de Luis Carlos Ruiz, que le daría tranquilidad al verdolaga.

Ese recuerdo sirve para que hoy, desde las 6:30 p.m., Nacional no se fíe de que la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores será sencilla, pese a la victoria en el duelo de ida, 1-0, que le permite llegar con cierta ventaja.

Además, el club visitante viene con una alta motivación. Los dirigidos por Daniel Farías obtuvieron el pasado domingo su primer triunfo del año en la liga venezolana al derrotar 1-0 al Deportivo Anzoátegui con gol del colombiano Luis Cabezas.

“Sabemos lo que significa Nacional, y que es una plaza muy difícil, pero el grupo entiende que no hay nada que perder y que en la cancha son once contra once y todo puede pasar”, aseguró Farías.

El técnico verde, Paulo Autuori, es consciente de que no se pueden relajar y hay que salir a sentenciar la serie.

“Estuve hablando con los muchachos y es importante controlar el juego pero siempre con la idea de progresar. No nos podemos conformar jamás con los resultados. Quiero que el equipo juegue bien y gane. La Guaira logró dejar en el camino a Real Garcilaso como visitante y le debemos tener mucho respeto”.

Con ese mismo pensamiento están los jugadores. El lateral Déiver Machado así lo expresó: “Va a ser un partido igual de difícil que como se planteó en Caracas, sabemos las características del juego de ellos y la idea es contrarrestarlos. Estamos tranquilos, creciendo como grupo y todos tirando para un mismo lado”.

Mientras que el defensor Nicolás Hernández, que se consolida con el paso de los encuentros, resalta que el duelo de hoy sirve para seguir creciendo como familia.

“Cada día nos entendemos mejor y somos más equipo y familia. La Guaira utiliza mucho el pelotazo y toca estar pendiente de esas pelotas y muy concentrados”.

El ganador enfrentará, antes de la fase de grupo, a The Strongest (Bolivia) o Libertad (Paraguay), club que dirige Leonel Álvarez y en el que actúa Macnelly Torres.