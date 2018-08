Los errores que tienen en jaque el proceso de Almirón

Sin embargo, él no es el único responsable del fracaso. Acá algunas reflexiones sobre este proceso.

Si bien es cierto que en el momento que se eligió a Jorge Almirón se buscó al técnico revelación del continente, también se sabía que con los equipos grandes que había dirigido no le había ido bien.

El hincha Sebastián Agudelo indica que no seduce con su fútbol y si a esto se suma que no gana títulos, es más grave la situación. “A Nosotros nos gusta un técnico que dé resultados y que además el equipo juegue bien, porque puede que los números de Almirón sean buenos, pero este Nacional no tiene identidad y ha perdido dos finales (Superliga y Liga-1)”.