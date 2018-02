“No me voy a quedar en un equipo que no quiere contar conmigo”: Macnelly

Una tensa situación vive el volante barranquillero Macnelly Torres en Atlético Nacional. Este jueves, al término del primer partido de la Superliga Águila, en el que no fue tenido en cuenta, el jugador habló de su inminente salida del conjunto paisa, pues según sus declaraciones, ni las directivas ni el técnico Jorge Almirón cuentan con él.

“Tuve una reunión con la gente del club y me dijeron que buscara un equipo que diera dinero para salir a préstamo, con eso me di cuenta que no voy a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico”, manifestó el volante en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Macnelly sostuvo además que fue avisado muy tarde de la decisión de no contar con él esta temporada porque el mercado de fichajes está próximo a cerrarse.

“Es muy tarde para buscar equipo, ya es tarde para encontrarlo, hay unos interesados, pero nada concreto. Hoy (miércoles) no estuve en el partido de Superliga porque la decisión fue de ambas partes, como no voy a ser tenido en cuenta por Nacional, no quise arriesgarme a bloquear equipos de Colombia”, aseguró Torres.

Agregó además que siente que las directivas del equipo “ no han manejado mi caso como se debe”.

“Me quedan dos años de contrato, pero no pienso quedarme en un club donde no quieren contar conmigo. No queda otra que esperar un club que me brinde las condiciones que quiero o si no me quedaré cumpliendo mi contrato”, expresó.

El barranquillero manifestó que no tiene nada en contra del técnico Almirón. Asegura que solo está acatando decisiones y espera que Nacional le defina pronto su situación.

“No le pregunté a Almirón las razones por las cuales no voy a ser tenido en cuenta. Son decisiones que se acatan. No he tenido ningún problema con el profe desde que llegó, he trabajado lo mejor que se ha podido y él puede dar fe de eso. En lo poco que hablé con él, fue muy frentero. Queda son cosas para analizar de las directivas”, dijo.

Macnelly reveló que tuvo ofertas de equipos del extranjero como Cerro Porteño y Liga de Quito, sin embargo, sostuvo que fue el club el que las rechazó.

“No he tenido comunicación directa con Liga de Quito. Hablé varias veces con Leonel (Álvarez). Tuve una oferta interesante para ir a Cerro Porteño, pero no satisfacía las pretensiones de Nacional”, concluyó.