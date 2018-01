Monetti llega a seguir los pasos de Armani

Aunque el caso de Giovanni Moreno ha bajado en intensidad y muchos aficionados ya no creen que regrese de China para jugar con Nacional, Botero dijo que las conversaciones aún se mantienen. Sin embargo, prefirió no ahondar en el tema que tantos dolores de cabeza les ha generado después que se apresuraron a anunciarlo por los redes sociales. En este momento el equipo mantiene cinco negocios en carpeta, entre los que están Gio y Zúñiga. Obviamente, no todos vendrán. Hay un extranjero más y dos colombianos en contacto.