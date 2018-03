¿Nacional hará la reposición en caso de Dayro?

El técnico de Nacional, Jorge Almirón, se mostró satisfecho tras el triunfo 1-0 frente a Jaguares por la séptima fecha de la Liga Águila-1. “De locales teníamos que ganar y me quedo tranquilo y contento con el rendimiento del equipo. No es fácil jugar cuando el equipo rival se te mete atrás, no juega, hace tiempo y no propone. Nosotros asumimos el riesgo y lo hicimos muy bien”. Con la victoria sobre el club felino, Nacional ajustó cuatro victorias consecutivas. “Estoy conforme con la actitud de los jugadores y de a poco descubrimos quiénes están en el mejor nivel”.