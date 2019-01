Nacional presentará hoy nuevos refuerzos

Dos noticias tenían inquietos ayer a los hinchas de Atlético Nacional: la primera era que se confirmara oficialmente la vinculación del volante urguayo Pablo Ceppelini, y la otra saber cómo salió la cirugía del capitan Alexis Henríquez.

En cuanto al anuncio de Ceppelini se conoció que el jugador se realizó los exámenes médicos necesarios para firmar el contrato, y el club informó que los resultados saldrán hoy para así hacer oficial su contratación.

Mientras que por los lados de Henríquez las noticias fueron muy buenas. El médico Nelson Rodríguez así lo confirmó. “El procedimiento duró dos horas y fue llevado a cabo en el hospital Pablo Tobón Uribe. Todo salió según lo planeado, se resecó el quiste y se colocó un injerto sintético”.

El galeno también explicó el paso a seguir. “Alexis tendrá una fisioterapia analgésica y según vaya evolucionando seguirá con el apoyo y fortalecimiento”.

Así mismo, informó que se mantiene la incapacidad inicial de 12 semanas.

De otro lado, el director deportivo de Nacional, Francisco Nájera, habló sobre las contrataciones.

Se refirió a la llegada de Ceppelini. “Muchos de los planes de contrataciones no se pudieron concretar por los temas ya conocidos, afortunadamente él estaba disponible. No me gustan las comparaciones, pero ya vamos a ver qué nos va a ofrecer”.

Respecto al delantero que sería la prioridad después de anunciar hoy al volante uruguayo manifestó: “siguen las conversaciones, todo se había dilatado un poco pero de acá al viernes tendremos muy buenas noticias”.

“Tenemos varias opciones para el delantero, pero prefiero que se concrete el tema antes de crear falsas expectativas, por asuntos de negociación no es bueno hablar de nombres”, agregó.

También se refirió a la salida de Yulián Mejía, que se pensaba el técnico Autori lo podría tener entre sus planes.

“Tiene una opción de ir a Chile, estamos en ese tema, mirar en qué condiciones va a ese equipo”.

Además de estos temas, hoy podrían haber sorpresas en la sede de Guarne, pues el equipo citó a una rueda de prensa en la que harán la presentación de los nuevos refuerzos después del entrenamiento matutino.