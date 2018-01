Nacional tuvo paciencia y manejo: Almirón

NACIONAL 2



Técnico: Jorge Almirón

Jugadores: Cristian Vargas; Jackson Montaño (E. Velasco, 46’), Alexis Henríquez (C. Cuesta, 46’), Felipe Aguilar (Miller, 85’), Cristian Mafla (H. Borja, 46’), Raúl Loaiza (D. Arias , 46’); Aldo Leao Ramírez (Nieto, 81’), Macnelly Torres (R. Lucena, 46’), Jeison Lucumí (Perea, 85’); Gustavo Torres (J. Mosquera, 46’) y Andrés Rentería (D. Castañeda, 81).

Goles: Andrés Rentería (38’), Jeison Lucumí (70’).

Figura: Andrés Rentería



MINEIRO 0



Técnico: Caio Zanardi.

Jugadores: Cleiton; Adson (Emanuel, 84’), Rodrigao, Donato, Mansur, Adilson, Lorran, Ralph ( Mateus Da Silva, 58’); Xavier (Pedro Santos, 72’), Thalis y Pablo.

Goles: no marcó

Expulsados: no hubo

Figura: no tuvo



Estadio: Spectrum Stadium. / Taquilla: unos 8.000 espectadores aproximadamente