“Con Autuori llega más energía para Nacional”

Con la llegada este miércoles del técnico brasileño Paulo Autuori a la ciudad, Nacional recibe una inyección de energía en su lucha por superar la sanción que le impide inscribir jugadores para la temporada 2019.

Tras un fallo en segunda instancia del Tribunal del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, ante la demanda que presentó Cortuluá que reclama una indemnización de 5 millones de dólares por el atacante Fernando Uribe, el caso ya pasó a manos de un tribunal deportivo internacional.

El presidente Juan David Pérez, en diálogo con EL COLOMBIANO, aseguró que el contacto con Autuori ha sido permanente y que existe mucha disposición de trabajo. También tocó otros tópicos de la institución.

¿Cómo comienza este año para ustedes?

“No podemos negar que estamos en un momento complejo, difícil, de una situación que genera incertidumbre para toda la familia de Atlético Nacional (directivos, jugadores, cuerpo técnico, hinchada) frente al fallo reciente que recibimos en nuestra contra, pero hay que ser optimistas, estar muy positivos en cuanto a que pronto lograremos solucionar los inconvenientes”.

¿Cómo va el proceso en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo)?

“Son tiempos que no podemos controlar nosotros. Es una época muy desafortunada, todo se decidió a poco tiempo de que la Dimayor y la Federación salieron a vacaciones. Por ahora esperamos que la Dimayor nos resuelva la situación de los jugadores que son de la plantilla nuestra, y de propiedad del club”.

¿En lo deportivo todo está dispuesto?

“El equipo se encuentra en vacaciones y se reintegra a trabajos este 4 de enero (viernes). Hay que seguir trabajando para poder enfrentar las competencias en las mejores condiciones que podamos”.

¿Es gratificante el respaldo de la afición?

“La gratitud es absoluta, los gestos de apoyo que hemos recibido en las últimas semanas de parte de la hinchada hay que valorarlos y reconocerlos. Esa será parte de esa fuerza que este año nos permitirá salir de esta coyuntura. Mire que en la primera semana de venta del plan de abonos de 2019 llegamos casi a 5.000, una cifra bastante significativa teniendo en cuenta que falta prácticamente un mes para el inicio del torneo”.

¿Independiente de lo que pase la idea es tener un elenco competitivo?

“Hasta el último minuto haremos todo lo posible, acudiendo a todas las instancias, para poder inscribir jugadores. Obviamente, es algo que no depende de nosotros y en la medida que no lo podamos hacer contamos con una nómina de 16 futbolistas entre los que se cuentan los de trayectoria que estuvieron el año pasado, los jóvenes que sumaron experiencia y minutos, acompañados de muchachos que puedan subir de divisiones menores. No deja de ser complicado en la medida que tenemos una Liga con muchos partidos, sumado a que en febrero tendremos el reto de la Copa Libertadores en la fase previa”.

¿Qué va a pasar con los jóvenes que están en la Selección Sub-20?

“Son cinco muchachos que serían importantes para el plantel, pero que no los podríamos utilizar a comienzos del año porque van a estar el Campeonato Sudamericano. Ellos son Kevin Mier, Andrés Felipe Reyes, Carlos Cuesta, Yéiler Góez y Hayen Palacios. A pesar de ser juveniles, los teníamos considerados para hacer parte del equipo”.

¿Es cierto que a Nacional no lo apoyaron en la asamblea de la Dimayor para que pudiera inscribir futbolistas?

“Eso no fue una votación, ahí ha habido mucha desinformación. En una asamblea extraordinaria solo se pueden tocar los temas que hacen parte del orden del día y, además, una asamblea no puede modificar una decisión de un tribunal deportivo como en este caso del Estatuto del Jugador. Es importante esa claridad. En cuanto al respaldo, agradecemos a los clubes que nos han manifestado apoyo por la problemática que vivimos”.