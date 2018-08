¿Será posible remontada verde?

“Se nos complicó al final, no nos habían llegado y lamentablemente el fútbol tiene estas cosas raras. Genera confianza el poder convertir pero va a ser otro partido el martes y ojalá no suceda el mismo accidente, porque en ataque hicimos muy buen partido”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

El ecuatoriano Octavio Zambrano se mostró molesto en la rueda de prensa tras la derrota del equipo antioqueño, 2-1 con el Junior de Barranquilla. Pese a que los periodistas decían que su equipo mereció mejor suerte por el fútbol exhibido, él no se excusó y fue autocrítico. “Un sinnúmero de circunstancias jugaron en contra nuestra y la mayoría de ellas fueron culpa de nuestro proceder. No sé si merecíamos ganar o tener más de lo que obtuvimos, porque fuimos demasiado imprecisos durante todo el partido aunque mejoramos mucho en el segundo tiempo. No puedo cuestionar el amor propio y el deseo de los jugadores de conseguir un resultado, pero en el análisis final uno tiene que jugar bien y no puede presentar tanta falta de precisión”.

Frente a la pregunta de qué sensación se llevaba después de que para la prensa local el DIM había dejado una buena imagen, respondió: “No estamos contentos, porque trabajamos arduamente durante la semana para plantear un buen partido y conseguir un resultado positivo. En el fútbol uno no puede aspirar a ganar todos los partidos, pero si nos toca perder que no sea por nuestros errores, no como perdimos hoy. Creo que todavía hay un camino importante por recorrer”.

“Lamentablemente cuando tuvimos el balón en el medio tercio no supimos distribuirlo de la manera correcta y cometimos equivocaciones, el cúmulo de esos errores crea una ansiedad innecesaria. Nuestros jugadores, muchos de ellos son jóvenes, y todavía tienen que aprender a jugar bajo presión y esa ansiedad no los dejó jugar su mejor partido, pero sigo creyendo en el plantel, está en transición y en proceso de crecimiento”.