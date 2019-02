Solidez, virtud con la que viaja Nacional a Caracas

El jueves 14 de de febrero Nacional espera cerrar la llave ante La Guaira, en el Atanasio Girardot, después de que este jueves saque un resultado favorable en su debut en la Copa Libertadores 2019.

El fútbol es de goles y eso lo tiene muy claro el técnico de Nacional, Paulo Autuori, pero también resalta que mientras a un equipo no le marquen, tampoco va a perder y ahí el verde cumple.

Tras la victoria sobre Jaguares por la tercera fecha de la Liga Águila-1, el entrenador brasileño indicó que fue el partido que menos le gustó de los que ha jugado hasta acá, pero destacó el mantener el cero en lo que va del torneo.

“A mí me gusta ganar jugando bien y no me gustó la manera en que jugamos hoy, pero positivo que el equipo defensivamente esté muy bien”, dijo.

Otro que resaltó la labor del plantel fue el delantero argentino Hernán Barcos: “Lo importante fue que se ganó, hay que seguir mejorando cosas, pero por suerte tenemos un grupo que te da opciones. El jueves nos jugamos una final en el comienzo de la Copa Libertadores. Este torneo se juega diferente y no podés equivocarte”.