Tema Macnelly divide a los hinchas de Nacional

Macnelly Torres contó que Mauricio Navarro fue el encargado de decirle a él que debía buscar un equipo que le pagara un préstamo a Nacional por sus servicios, porque no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Jorge Almirón.

Esa decisión hizo que el volante no estuviera en el duelo de ida de la Superliga ante Millonarios, porque si actuaba o era inscrito por Nacional, se cerraba las puertas para poder ir a otro equipo del fútbol colombiano esta temporada.

Pero, ¿quién es Mauricio Navarro? Él hace parte de la Junta Directiva del club verdolaga y también de la Comisión Técnica.

Las reacciones de los hinchas verdes no se hicieron esperar y aparecieron voces a favor y en contra.

León Darío Muñoz, exjugador verdolaga, dice que los directivos se equivocan con un ídolo. “Es un hombre que le ha dado mucho al club y no se le puede faltar el respeto así. Los ídolos se cuidan y no son muchos los jugadores que han ganado tanto en Nacional como él. Han sido muy injustos, el debería continuar y retirarse en el club”.

Mauricio Mosquera, exgerente de Indeportes Antioquia y simpatizante verde, también entregó su opinión al respecto. “Un jugador como Macnelly puede irse en cualquier momento, que lo tenga o no lo tenga en cuenta el equipo no es el tema, sino la forma en que lo manejó, que me parece no fue la indicada, porque deja un mal sabor en el hincha”.

Otros hinchas asumieron una posición distinta. Santiago Rivera dijo: “Almirón no ve a Macnelly como un titular en su esquema, y obviamente a él no le va a gustar ser suplente, hay que dejarlo ir”.

Así que tras lo sucedido con Armani, regresa el drama al club verde. También, cabe apuntar que el presidente Andrés Botero manifestó que al principio de temporada Macnelly pidió salir del club.

Todo este tema se olvidará si Nacional gana y seduce al hincha con su fútbol.