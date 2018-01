Chalapud llega fuerte a disputar el Nacional

Ayer, 24 horas después de lograr el título de la Clásica de Rionegro, el primero del Team Medellín esta temporada, el nariñense Róbinson Chalapud seguía pedaleando.

“Es que no hay tiempo para el relajo, se vienen desafíos importantes en los que espero conseguir bonitos resultados para el equipo que me abrió las puertas este año para continuar haciendo lo que más me gusta”, indicó el corredor de 33 años de edad, quien el sábado fue el mejor de la categoría élite de la competencia con una ventaja de 3 segundos sobre José Hernández (Aguardiente Antioqueño) y 3 frente a Diego Ochoa (EPM).

Este triunfo llena de motivación a Chala, como es conocido, para encarar este domingo el Nacional de ruta en Medellín, en el que buscará nuevamente terminar el podio luego de ganar este campeonato en 2015, en el Oriente paisa, ante corredores de prestigio como Rigoberto Urán (EF Education Drapac), Nairo Quintana (Movistar), Járlinson Pantano (Trek), entre otros.

“Empezar el calendario con una victoria genera alegría y confianza, pues se empieza a ver, desde el comienzo, la buena preparación que hemos tenido. Siento buenas sensaciones de cara al Campeonato Nacional, el cual será de un nivel muy alto porque estarán casi todos los pedalistas que intervienen en el exterior”.

Además de esta cita, del 6 al 11 de febrero tendrá el privilegio de actuar en la carrera Colombia Oro y Paz, de categoría UCI 2.1. “Hay que seguir entrenando para estar a la altura”, recalca .