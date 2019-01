Alejo, en la puja por el Mejor de América

Cuando recibió la llamada por parte del Comité Paralímpico Colombiano, el corazón de Alejandro Perea Arango se aceleró más que sus piernas cuando está en competencia. ¡No lo podía creer!, había sido seleccionado por el Comité Paralímpico Internacional como finalista para el Mejor Atleta Paralímpico de América en 2018.

“La noticia me tomó por sorpresa porque pensé que ya no había quedado entre los seleccionados pero, al saber que sí estoy entre los elegidos sentí mucha alegría y aunque la competencia es dura, espero que los colombianos me ayuden en las votaciones para ganar”, afirma el joven deportista que, en 2018, salió del anonimato tras ganar dos medallas de oro en el Mundial de Paraciclismo disputado en Río de Janeiro, Brasil.

Alejandro fue diagnosticado con displasia epifisaria múltiple en su pierna derecha, una enfermedad genética que afecta el crecimiento y la formación de los huesos; igualmente de espasticidad, trastorno que ocasiona que los músculos se tornen rígidos.

Ahora, mientras cumple con sus jornadas de entrenamiento con miras al Mundial que se disputara en Holanda, desde el 14 de marzo, Alejandro aprovecha para hacer campaña y así obtener votos, que son vitales para ganar.

Al consultarle, ¿por qué la gente debe votar por usted?, no duda en afirmar que siempre pone el mayor empeño en los entrenos y que cuando representa a Colombia no seguarda nada, entrega todo para alcanzar la victoria y dejar en alto el nombre del país.

Las votaciones están abiertas hasta el 30 de enero y las personas que lo quieran apoyar, pueden ingresar a www.paralympic.org/americas-paralympic-committee .