Cuatro años sumaba Winner sin ganar etapa; lidera San Juan

Según Anacona, Nairo fue quien lo impulsó a ganar.

“Era un día que teníamos que aprovechar la única llegada en alto, la última oportunidad. Mi ataque fue para empezar a seleccionar, para ver cómo estaban los rivales, y no pensé que fuese a llegar tan lejos. A partir de ahí y yendo por delante, todo ha ido como queríamos. Nairo me decía por la radio: ‘Sigue, aquí va todo bien, controlado, atrás van parados‘. Me protegía. Yo me iba sintiendo muy bien, aunque en los últimos kilómetros ya se hacía muy duro. Yo solo pretendía coger el liderato, iba un poco resignado a que alguno de los dos del Team Medellín me ganase al sprint, pero tuve piernas para el remate”.